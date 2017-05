Golf Scores

Week 2

Team Standings

1. Stewart/Schnee, 86; 2. Cavello/Cavello, 78; 3. Chapman/Claus, 75; 4. Smith/Gibson, 69; 5. Joe & Brad Ehrnsberger, 68

Individual Top Five

1. Tony Cavello, 46; 2. Tom Stewart, 43; 3. Mike Schnee, 43; 4. George Chapman, 39; 5. Joe Ehrnsberger 36

Low Gross

Dave Ehrnsberger, 38

Low Net

Dave Ehrnsberger, 36

DON WHEELER MEMORIAL LEAGUE

May 4

First Half Team Standings

Jarrett - Pickett, 63.0; Hohler - Bischoff, 63.0; Cleland - W, 62.0; Farmer - Krupp, 58.0; Mowery - Miller, 58.0; Lonz, - Schwab, 58.0; Smith - Myers, 55.0; Frank - McCrann, 55.0; Hanneman - Trost, 55.0; Conway - Hipp, 53.0; Missler - Hirt, 52.0; Davis - Penza, 51.0; Schafer - Walter, 48.0; Harst - Schild, 43.0; Frank - P, 42.0; Hall - Morgan, 41.0; Fries - Pollex, 36.0; Nutter - Herzog, 32.0

First Half Individual Standings

Rob Myers, 38.0; Jim Lonz, 35.0; Ken Bischoff, 34.0; Thom W., 33.0; Don Farmer, 33.0; Jim Conway, 32.0; John Pickett, 32.0; Tom Mowery, 31.0; Stoney Jarrett, 31.0; Ken Trost, 31.0; Mike Hohler, 29.0; Ken Fries, 29.0; Robb Harst, 29.0; Don Cleland, 29.0; Kevin McCrann, 29.0; John Penza, 29.0; Larry Schafer, 28.0; Ken Missler, 28.0; Gene Miller, 27.0; Jim Frank, 26.0; Brian Krupp. 25.0; Norm Hirt, 24.0; Larry Hanneman, 24.0; Dale Morgan, 23.0; Ron P., 22.0; Ed Davis, 22.0; Jeff Hipp, 21.0; John D. Frank, 20.0; Fred Walter, 20.0; Jim Hall, 18.0; Scott Nutter, 18.0; Randy Schwab, 17.0; Dave Smith, 17.0; David Schild, 14.0; George Herzog, 14.0; John Pollex, 7.0

Skins were taken by Rob Myers, par on No. 11; Stoney Jarrett, birdie on No. 16; and Kevin McCrann, pars on No. 17 and 18.

Closest to pin on No. 12: Gene Miller

Closest to pin on No. 16: Randy Schwab

ECLGA

18 HOLE LEAGUE

A Flight

Low Gross: Ginny Poletanow, 88

Low Net: Ginny Poletanow, 72

Low Putts: Ginny Poletanow, 28

B Flight

Low Gross: Erin Lendrum, 107

Low Net: Erin Lendrum, 79

Low Putts: Erin Lendrum, 38

C Flight

Low Gross: Debbie Balduff, Sue Jump, and Debb Esch

Low Net: Debbie Balduff

Low Putts: Debbie Balduff, 34

GOLDEN OLDIES LEAGUE

Low Gross: Bill Oiler, 43

Low Putts: Roger Dixon, 14

Skins: John Brooks, No. 2, No. 7; Len Foster, No. 5; Bill Oiler, No. 9

Games of the Day: 7 on No. 7: John Hazelwood, Daniel Hite, Bob Jones

Golden Oldies League

April 24

Low Gross: Bill Oiler, 40

Low Putts: Dale Ehresman, 15; John Hazelwood, 15; Jack Meyer, 15

Skins: John Brooks, No. 1; Ed Snyder, No. 9

Game(s) of the Day

Three Putts on No. 9: Roger Dixon; Don Hite; Tom Seitz

Closest Scores to 55: John Selka; Bob Jones; Bob Vaughn

Sycamore Hills Monday Night Golf League

April 24

1. McGuckin/Cochran, 26; 2. Chapman/Claus, 25; 3. Stewart/Schnee, 25; 4. Cavello/Cavello, 23; 5. Smith/Gibson, 23; 6. Ehrnsberger/Ehrnsberger, 22; 7. Rumsey/Barman, 15; 8. Dishman/Sazdanoff

Individual top five

1. Brian Rumsey, 15; 2. Tom Stewart, 14; 3. Tony Cavello, 13; 4. Dan McGuckin, 13; 5. Mike Claus, 13; Larry Cochran, 13

Jim’s Pizza Ladies Golf League

April 25

Low Net

Flight A - 34, Barb Wobser

Flight B - tie - Andy Franks and Betty Meese

Flight C - tie - Ruth Meade and Barb Vance

Low Putts: 15, tie - Suzanne Witucki and Ginny Corbett

Play of the Day = Closest Chip - Ruth Meade

Don Wheeler Memorial League

April 19

Team Standings

Hohler-Bischoff, 22.0; Hall-Morgan, 21.0; Farmer-Krupp, 21.0; Frank-McCrann, 21.0; Conway-Hipp, 21.0; Jarrett-Pickett, 20.0; Hanneman-Trost, 20.0; Nutter-Herzog. 19.0; Lonz-Schwab, 19.0; Smith-Myers, 17.0; Missler-Hirt, 17.0; Cleland-W, 16.0; Mowery-Miller, 16.0; Fries-Pollex, 15.0; Davis-Penza, 15.0; Frank-P, 15.0; Schafer-Walter, 15.0; Harst-Schild, 14.0

Individual Standings

Scott Nutter, 15; Ken Bischoff, 15; Rob Myers, 14; Stoney Jarrett, 12; Jim Frank, 12; Jim Hall, 12; Don Farmer, 11; Robb Harst, 11; Ken Trost, 11; Jeff Hipp, 11; Randy Schwab, 10; Brian Krupp, 10; Gene Miller, 10; Jim Conway, 10; Dale Morgan, 9; Kevin McCrann, 9; Don Cleland, 9; John D. Frank, 9; Ken Missler, 9; Larry Schafer, 9; Larry Hanneman, 9; Jim Lonz, 9; Norm Hirt, 8; John Pickett, 8; John Penza, 8; Ken Fries, 8; Ed Davis, 7; John Pollex, 7; MIke Hohler, 7; Thom W., 7; Fred Walter, 6; Ron P., 6; Tom Mowery, 6; George Herzog, 4; Dave Smith, 3; David Schild, 3

Prizes were awarded to John Penza (skin on No. 1 and closest to pin in 3 on No. 1), Jim Hall (skin on No. 9), and Ed Davis (closest to pin on No. 8).

Friday Night League

April 21

1. Joe Hedberg/Mick Bryck, 38; 2. Brian Guerrier/Scott Hunter, 33; 3. Ralph Hedrick/Paul Rice, 32; 4. Steve Koenig/Brandon Balduff, 28; 4. Rob Sommers/Ben Krupp, 28; 6. Randy Brown/Tom Nestor, 27; 7. Brian Roe/Boomer Roe, 25; 8. Ed Eversole/Coston Jordan, 24; 9. Bill Alford/Dustin Lieber, 23; 10. Don Wood/Shawn Rice, 21; 11. Denny Weisenberger/Ralph Vogel, 20; 12. Bob Kleis/Matt Schaffer, 19; 13. Brett Leimeister/Terry Wilson, 16; 14. Arvy Montvilas/Jeff Lang, 15; 14. Dick Parish/Ralph Rickel, 15; 16. Mel Holida/Taylor Holida, 10; 17. Bye, 0; 17. Gary Mackay/Mike Cannon, 0.

Skills prizes were won by Dick Parish, longest made putt on No. 5, and Scott Hunter, closest to the pin on No. 8. Skins went to Dustin Lieber (No. 4 and No. 8) and Shawn Rice (No. 6).

Monday Night Golf League

Week 2

Team Standings

1. Cavello/Cavello, 56; 2. Stewart/Schnee, 56; 3. Smith/Gibson, 53; 4. Ehrnsberger/Ehrnsberger, 52; 5. Chapman/Claus, 25.

Individual Top Five

1. Tony Cavello, 32; 2. Tom Stewart, 29; 3. Joe Ehrnsberger, 29; 4. Mike Schnee, 27; 5. Oliver Gibson, 27

Low Gross: Tony Cavello, 44

Low Net: Tony Cavello, Mike Schnee, and Joe Ehrnsberger, 38

Dennis Corrigan Memorial - Nobil’s Sports and Trophies

(previously Legends League)

April 27

Low Gross: Dick Parish, 37; Dwight Tkach, 40; Jerry Weyer, 42; Bill Oiler, 42

Closest to Pin: Jerry Weyer, No. 12; Bruce Kurtz, No. 14

Longest Putt: Larry Bartlett

Fewest Putts: Don Hohler, 13

Birdies: Don Hohler, No. 16