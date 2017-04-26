Couch to 5K Race results

1. Megan Kolb, 24:53.8
Female 11 to 13
1. Kennedy Friend, 32:13.6
Female 14 to 19
1. Storm Hunter, 35:48.4
Female 20 to 24
1. Ashleigh Lewis, 24:59.3; 2. Janessa Kipp, 25:41.2
Female 25 to 29
1. Cariss Wixon, 26:53.3; 2. Michele Abner, 32:32.3; 3. Brittany McGuckin, 35:25.4; 4. Olivia VanDresser, 38:18.4; 5. Lauren Nickoli, 41:21.9; 6. Amanda Smith, 45:42.4
Female 30 to 34
1. Karly Westfall, 26:04.8; 2. Sara Worley, 27:59.4; 3. Ashley Ballah, 29:07.3; 4. Trishina Johnson, 34:32.3
Female 35 to 39
1. Sandy Schafer, 25:10.5; 2. Sarah Henkel, 31:42.7; 3. Jane Frisch, 37:33.1; 4. Holly Nielson-Rowlet, 42:48.8
Female 40 to 44
1. Janice Tuttle, 30:20.2; 2. Stacy Tweto, 30:26.8; 3. Heather Slayen, 32:55.2; 4. Kathy Mitchell, 34:14.9
Female 45 to 49
1. Dawn Missler, 31:00.8; 2. Wanda Wyant, 31:11.2; 3. Monica Nash, 32:12.5; 4. Angela Simon, 33:13.8
Female 50 to 54
1. Trudy Anderson, 32:37.7; 2. Linda Martinez Davis, 34:13.7
Female 55 to 59
1. Terri Timmis, 29:02.4; 2. Bridget Musso, 32:56.6; 3. Pam Smith, 32:58.5; 4. Lori Wade, 33:06.3; 5. Melanie Grof, 34:04.8; 6. Kathy Yaussy, 37:09.3
Female 60 to 64
1. Kathy Root, 26:42.6; 2. Cathy Cooksey, 39:23.6; 3. Carol Simpson, 45:33.5
Female 65 and over
1. Mary Appellof, 45:12.1; 2. Kathy Capodice, 45:40.1
Male Overall Winners
1. Scott Nickoli, 22:17.3
Male 11 to 13
1. Brody Williams, 28:42.3; 2. Tucker Williams, 28:51.3
Male 27 to 29
1. Shawn Rutledge, 24:48.3
Male 30 to 34
1. Ryan Houghten, 26:41.5
Male 35 to 39
1. Kenneth Timmons, 35:18.8
Male 40 to 44
1. Jarrod Crawford, 23:14.4; 2. Josh Mitchell, 27:07.5
Male 45 to 49
1. Scot Davidson, 27:37.5; 2. Chad Klinglesmith, 29:48.8; 3. Mike Cesa, 38:35.8
Male 50 to 54
1. Tim Timmis, 30:03.9; 2. Ronald Dennison, 49:53.3
Male 55 to 59
1. George Elmer, 26:19.8; 2. Russell Blodgett, 29:34.8; 3. Jack Riley, 32:50.7
Male 65 and Over
1. Denny Welfle, 27:49.6; 2. Salsberry Doyle, 31:20.1
Overall Finish List - Run
1. Scott Nickoli, 22:17.3; 2. Jarrod Crawford, 23:14.4; 3. Shawn Rutledge, 24:48.3; 4. Megan Kolb, 24:53.8; 5. Ashleigh Lewis, 24:59.3; 6. Sandy Schafer, 25:10.5; 7. Janessa Kipp, 25:41.2; 8. Karly Westfall, 26:04.8; 9. George Elmer, 26:19.8; 10. Ryan Houghtlen, 26:41.5; 11. Kathy Root, 26:42.6; 12. Cariss Wixon, 26:53.3; 13. Josh Mitchell, 27:07.5; 14. Scot Davidson, 27:37.5; 15. Denny Welfle, 27:49.5; 16. Sara Worley, 27:59.4; 17. Brodey Williams, 28:42.3; 18. Tucker Williams, 28:51.3; 19. Terri Timmis, 29:02.4; 20. Ashley Ballah, 29:07.3; 21. Russell Blodgett, 29:34.8; 22. Chad Klinglesmith, 29:48.8; 23. Tim Timmis, 30:03.9; 24. Janice Tuttle, 30:20.2; 25. Stacy Tweto, 30:26.8; 26. Dawn Missler, 31:00.8; 27. Wanda Wyant, 31:11.2; 28. Salsberry Doyle, 31:20.1; 29. Sarah Henkel, 31:42.7; 30. Monica Nash, 32:12.5; 31. Kennedy Friend, 32:13.6; 32. Michele Abner, 32:32.3; 33. Trudy Anderson, 32:37.7; 34. Jack Riley, 32:50.7; 35. Heather Slayen, 32:55.2; 36. Bridget Musso, 32:56.6; 37. Pam Smith, 32:58.5; 38. Lori Wade, 33:06.3; 39. Angela Simon, 33:13.8; 40. Melanie Grof, 34:04.8; 41. Linda Martinez Davis, 34:13.7; 42. Kathy Mitchell, 34:14.9; 43. Trishina Johnson, 34:32.3; 44. Kenneth Timmons, 35:18.8; 45. Brittany McGuckin, 35:25.4; 46. Storm Hunter, 35:48.4; 47. Kathy Yaussy, 37:09.3; 48. Jane Frisch, 37:33.1; 49. Olivia VanDresser, 38:18.4; 50. Mike Cesa, 38:35.8; 51. Cathy Cooksey, 39:23.6; 52. Lauren Nickoli, 41:21.9; 53. Holly Nielson-Rowlet, 42:48.8; 54. Mary Appellof, 45:12.1; 55. Carol Simpson, 45:33.5; 56. Kathy Capodice, 45:40.1; 57. Amanda Smith, 45:42.4; 58. Ronald Dennison, 49:53.3
Overall Finish List - Walk
1. Michelle Skinn, 39:46.3; 2. Sandy Dillon, 40:05.6; 3. Tom Root, 40:07.8; 4. Melissa Friend, 42:56.1; 5. Patricia Sprankle, 43:22.1; 6. Heather Petersen, 44:14.4; 7. Justin Snyder, 44:35.3; 8. Naomi Kerby, 46:21.1; 9. Cheryl Brought, 46:37.9; 10. Cassie Corrigan, 47:31.6; 11. Susan Shickley, 47:39.4; 12. Samantha Rospert, 47:50.6; 13. Karen Kerby, 48:11.9; 14. Aaron Kerby, 48:12.6; 15. Rachel Preston, 48:12.6; 16. Rita Schank, 49:00.9; 17. Jane Kramer, 49:01.3; 18. Dale Sprankle, 49:33.8; 19. Tabatha Timmons, 50:12.8; 20. Kim Alt, 50:20.9; 21. Norma Schafer, 50:20.9; 22. Peggy Buchanan, 50:39.2; 23. Genny Brown, 50:39.3; 24. Lisa Beier, 51:34.4; 25. Cathy Hazelwood, 51:35.1; 26. Sarah Conley, 51:39.1; 27. Andrew Timmis, 52:01.2; 28. Debbie Ickes, 52:26.6; 29. Deborah Arlin, 52:27.4; 30. Jodi Moehlman, 52:29.2; 31. Tina Meister, 53:29.2; 32. Kelly Unger, 53:30.7; 33. Sarah Balde, 53:33.6; 34. Lisa Gillen, 56:26.6; 35. Sara Schreiner-Markel, 56:27.1; 36. Kerri Risner, 58:44.9; 37. Dawn Franklin, 1:01:33.4; 38. Patrisha Vazquez, 1:01:33.6; 39. Zina Castle, 1:04:20.1; 40. Cyndy Kenne, 1:04:20.8