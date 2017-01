Recreational Sports Scores

Dec. 20

Freight House, 58-38; Brown, Crane & Associates, 54-42; Nobil’s Sports & Trophies, 52-44; Sharpnack Ford, 52-44; Midway Truck Center, 48-48; Scheid Electric, 48-48; Domino’s Pizza, 40-56; Kenilee Lanes, 32-64

Bill Pressley, 246-256-234-736; Brian Klett, 258-216-247-721; Tim Nickoli, 229-244-659; Hogan Hite, 203-202-247-652; Jim Loughton, 232-218-616; Tim Molesky, 234-602; John Wade, 212-205-598; Jay Luxon, 205-588; Jim Hofacker, 211-587; Craig Meyer, 584; Josh Burgess, 237-548; Nate Brown, 540; Dave Hasselbach, 200-526; Herm Lerch, 208-521; Ryan Houghtlen, 511

WEDNESDAY INDUSTRIAL

Dec. 21

New London Lanes, 38-10; Brian’s Bunch, 27-21; East of Chicago, 26-22; A&M Truck & Trailer Repair, 25-23; Sharpnack Ford, 24-24

Patrick Wise, 216-217-256-689; Tom Smith, 278-201-659; Rod Estep, 244-629; Shawn Tappel, 202-201-224-627; Mike Moffit, 204-233-619; Dee Bowling, 228-218-589; Justin Brinker, 226-577; John Martin, 212-563; Jim Hofacker, 223-505

THURSDAY AM BOWLING LEAGUE

Dec. 22

Cornerstone, 36-8; Jim’s Pizza Box, 24-20; Morman Hinman Tanner, 23.5-20.5; Carabin Insurance, 21-23; Pizza Post, 17.5-26.5

Top Scores

Judy Stanforth, 137; Velda Haley, 164-160-176-500

Splits Made

Irma Franklin, 4-5-7

FRIDAY NIGHT EARLY BIRDS

Xtreme Revolutions, 6-2; Wonder Bar, 6-2; Beckers Auto Electric, 6-2; Mike & Friends, 6-2; Kingpin, 2-6; Riverview Cafe, 2-6; Choice Lawn Care, 2-6

Mike Collins, 214-247-257-718; Steve Schoewe, 268-223-216-707; Kodie Stout, 203-233-247-683; Matt Espara, 235-233-634; Ron Ross, 221-215-608; Aaron Teel, 205-582; Steve Old, 201-568; Ken Valentine, 204-559; Herman Lerch, 202-555; Kathy Carty, 554; Kirk Stout, 207-546; Ralph Bryant, 545; John Sheets, 214-533; Keith Cooper, 526; Holly Stout, 206-525; Rick Stevenson, 520; Jim Market, 513

FRIDAY NIGHT OUTCASTS DOMINO’S

Team 2, 74; Fab One, 70; Borgers, 68; Norwalk Reflector, 64; Loyer’s Auto, 56

Jack Kuhlman, 200-236-214-650; Ron Simpson, 202-225-145-572; Bruce Wilcox, 206-160-158-524; Tim Schaffer, 165-170-179-514; Tony Valentine, 179-156-177-512; Mike Loyer, 174-153-181-508; Jim Brown, 149-180-155-484; Stephani Valentine, 123-159-181-463; Justin Jones, 130-159-148-437; Chad M. Flanders, 117-105-202-424; Harold Zeiter, 112-125-166-403; Renee Whitney, 118-125-137-380; Monica Young, 109-136-129-374; Ann Eggleston, 131-127-102-360; Nick Loyer, 140-136-84-360; Annie Downing, 136-103-115-354; Bob Eggleston, 116-83-152-351; Sandy Zeiter, 109-113-122-344

MONDAY NIGHT MEN’S POOL LEAGUE

Park Lounge 2, 139-53; Glass Bar 2, 131-61; Rupp’s Place 1, 126-66; Rupp’s Place 2, 114-78; Charlie’s 1, 105-87; Glass Bar 1, 103-89; Rupp’s Place 3, 101-91; Wonder Bar 1, 99-93; Park Lounge 1, 98-94; Buckeye Pub 1, 96-96; Wonder Bar 2, 85-107; VFW Post 2743, 77-115; Bluto’s 2, 72-120; Bluto’s 1, 68-124; Charlie’s 2, 65-127; Buckeye Pub 2, 57-135

HURON COUNTY DARTBALL LEAGUE

A Division

Perry Farms/Cameo, 31-5; Buckeye Builders, 31-5; Monroeville Legion, 29-7; Martin Farms, 29-7

B Division

BNCC 1, 26-10; Rupp’s Place 2, 24-12; Homan Transportation, 19-17; Norwalk VFW, 17-19

C Division

Glass Bar, 13-23; Milan Legion, 11-25; Bronson 2, 11-25; Rupp’s Place 1, 9-27

D Division

Buckeye Pub, 15-21; Charlie’s Bar 1, 10-26; Norwalk Legion, 9-27; Charlie’s Bar 2, 4-32

Game Scores

Martin Farms, 6-9-6; Rupp’s 1, 0-0-3

Norwalk Legion, 0-0-5; Homans, 9-3-7

Monroeville Legion, 4-9-7; BNCC 2, 9-8-2

Charlie’s 1, 3-4-6; Norwalk VFW, 4-2-7

Rupp’s 2, 6-2-9; Buckeye Pub, 1-4-2

Glass Bar, 8-2-7; Buckeye Builders, 23-17-14

Perry Farms, 13-24-10; Milan Legion, 8-8-3

Charlie’s 2, 2-5-2; BNCC 1, 18-17-20

Week’s Top Hitters

Tom Ries, BNCC 1, 13/18; Bruce Gibbs, BNCC 1, 13/18; Neil Scheid, Monroeville Legion, 10/15; Steve Koch, Homans Transportation, 9/14; Jim Witter, BNCC 1, 11/18; Jeff Hamisfar, BNCC 1, 11/18; Matt Tonelli, Monroeville Legion, 9/15; Jack Slocum, BNCC 1, 10/17; Cory Baker, Perry Farms/Cameo, 10/17; Carl Petit, Perry Farms.Cameo, 10/17

Week’s Top RBIs

Jim Witter, BNCC 1, 11; Jeff Hamisfar, BNCC 1, 10; Ken Ries, BNCC 1, 9; Carl Petit, Perry Farms/Cameo, 9; Jack Slocum, BNCC 1, 8; Jim Lameroux, Perry Farms/Cameo, 8; Tom Ries, BNCC 1, 7; Josh Perry, Perry Farms/Cameo. 7