Firelands Conference Middle School track championships results

Boys 110 Meter Hurdles: 3 Sholes, Lathen South Central 20.20, 5 Dalton, Mike New London 20.82, 7 Horst, Samuel Western Reserve 21.02, 8 Roberts, Nick Plymouth 21.08, 9 Silva, Xavier Western Reserve 21.13, 10 Stoll, Harley St. Paul 21.34, 11 Wolfrum, Cole South Central 21.58, 12 Stieber, Will St. Paul 22.65, 13 Cole, Nick Plymouth 23.40, 14 Byrd, Griffin New London 24.06.

Girls 100 Meter Dash: 4 Legg, Stacey Monroeville 13.76, 5 Livengood, Emma St. Paul 13.78, 6 Pierce, Attie Plymouth 14.18 2, 7 Yoder, Graisyn Monroeville 14.31, 8 Perez, Aliyah Western Reserve 14.41, 10 Bray-Jackson, Ang Plymouth 15.14, 11 Taylor, Laura New London 15.33, 12 Colvin, Julianne St. Paul 15.47, 13 Kerby, Karagan Western Reserve 15.72, 14 Stillion, Emma South Central 15.96, 15 Waddell, Korena New London 16.08, 16 Ayers, Lauren South Central 16.15.

Boys 100 Meter Dash: 1 Welch, Camden Plymouth 12.53, 2 Taylor, Leeman New London 12.78, 2 Bess, Mason New London 12.78, 6 Carper, Jake St. Paul 13.08, 8 Williams, Jacob South Central 13.51, 10 Kusser, Aidan St. Paul 14.19, 11 Edwards, Aiden Western Reserve 14.28, 12 Beverly, Trey South Central 14.31, 13 Horst, Samuel Western Reserve 14.39, 14 Stewart, Cody Monroeville 14.89, 15 Workman, Adam Plymouth 16.88.

Girls 1600 Meter Run: 2 Good, Abigail New London 6:00.00, 3 Ceccoli, Claire St. Paul 6:01.00, 4 Shawver, Chelsey Western Reserve 6:05.20, 6 Schmidt, Esther New London 6:19.00, 7 Cook, Annie South Central 6:19.63, 8 Kradlak, Adelynn Monroeville 6:27.00, 9 Herner, Rachel Monroeville 6:43.95, 10 Olds, Rachael Western Reserve 6:57.00, 13 Echelbarger, Aliy Plymouth 7:18.00, 14 Belden, Meghan St. Paul 7:31.00, 15 Durbin, Abbie Plymouth 8:15.40.

Boys 1600 Meter Run: 3 Robinson, Levi Plymouth 5:11.00, 4 Hale, Wyatt South Central 5:13.94, 6 Leidorff, Collin St. Paul 5:26.53, 7 Twining, Tyler New London 5:27.71, 8 Naseman, Aiden St. Paul 5:28.00, 9 Sage, Tyler South Central 5:39.00, 11 Littlejohn, Jerem Monroeville 5:45.81, 12 Beck, Aiden Western Reserve 6:03.00.

Girls 4x100 Meter Relay 2 Norwalk St. Paul 56.30, 3 Monroeville 57.46, 5 South Central 59.13, 6 Plymouth 59.57, 7 Western Reserve 1:05.78, 8 New London 1:07.00.

Boys 4x100 Meter Relay: 1 Norwalk St. Paul 51.82, 2 New London 52.34, 5 South Central 56.57, 6 Western Reserve 1:03.28.

Girls 400 Meter Dash: 1 Smith, Danielle St. Paul 1:08.84, 5 Walcher, Lorin South Central 1:12.08, 6 Good, Abigail New London 1:12.57, 7 Duchette, Isabelle Western Reserve 1:14.45, 9 Osborn, Claire South Central 1:16.94, 10 Hauler, Piper Monroeville 1:17.33, 11 Brooks, Tori Monroeville 1:17.46, 12 Schmidt, Esther New London 1:18.43, 13 Lukasko, Emma St. Paul 1:18.62, 14 Bowser, Ally Plymouth 1:19.09, 15 Sax, Mayse Western Reserve 1:23.18, 16 Beckner, Ellie Plymouth 1:30.20.

Boys 400 Meter Dash: 2 Branham, Evan Plymouth 58.33, 4 Henning, Damian Western Reserve 1:01.58, 5 Gross, Ryan St. Paul 1:01.65, 6 Wynn, Gavin St. Paul 1:03.39, 9 Nolan, Ethan Western Reserve 1:05.80, 10 Tunen, Ethan New London 1:07.62, 11 Schafer, Ian Monroeville 1:08.00, 12 Dawson, Denatrich New London 1:12.82, 13 Hamilton, Alex South Central 1:17.71, 14 French, Kyser South Central 1:26.37.

Girls 4x200 Meter Relay: 2 Norwalk St. Paul 2:04.71, 3 South Central 2:11.82, 5 Plymouth 2:17.53, 6 Western Reserve 2:20.08.

Boys 4x200 Meter Relay: 1 Norwalk St. Paul 1:51.71, 4 Plymouth 1:57.53, 5 South Central 2:00.56, 6 Western Reserve 2:06.63, 7 New London 2:08.31.

Girls 200 Meter Hurdles: 3 Beaver, Kailee South Central 34.52, 5 Bray-Jackson, Ang Plymouth 34.90, 6 Risner, Leilah South Central 37.14, 7 White, Joslyn Western Reserve 37.26, 8 Rudolph, Karlie St. Paul 37.52, 9 Hosack, Olivia St. Paul 39.50, 11 Saville, Bri Monroeville 40.43, 12 Palagyi, Cathryn Western Reserve 41.10, 13 Brown, Lexi Monroeville 42.03.

Boys 200 Meter Hurdles: 1 Bess, Mason New London 29.50, 4 Caudill, Alex South Central 32.54, 6 Beebe, Josh Plymouth 32.60, 8 Silva, Xavier Western Reserve 32.80, 9 Stoll, Harley St. Paul 33.45, 10 Wampler, Robert Western Reserve 33.57, 11 Leidorff, Collin St. Paul 34.09, 12 Dalton, Mike New London 34.71, 13 Roberts, Nick Plymouth 35.72, 14 Wolfrum, Cole South Central 36.45.

Girls 800 Meter Run: 1 Shawver, Chelsey Western Reserve 2:46.57, 2 Ceccoli, Claire St. Paul 2:50.00, 5 Duchette, Isabelle Western Reserve 2:52.56, 6 Cook, Annie South Central 2:53.88, 8 Keysor, Lilah South Central 2:55.58, 9 Kradlak, Adelynn Monroeville 2:59.30, 10 Herner, Rachel Monroeville 3:02.44, 11 Landis, Kora New London 3:06.93, 12 Echelbarger, Aliy Plymouth 3:23.00.

Boys 800 Meter Run: 4 # 517 Robinson, Levi Plymouth 2:28.83, 5 Naseman, Aiden St. Paul 2:35.13, 6 Twining, Tyler New London 2:35.22, 7 Kropka, Cole New London 2:37.20, 8 Littlejohn, Jerem Monroeville 2:38.00, 9 Stieber, Will St. Paul 2:40.10, 10 Gray, Parker South Central 2:51.32, 12 Hamilton, Alex South Central 3:01.00, 13 Ruck, Ethan Western Reserve 3:06.70.

Girls 200 Meter Dash: 3 Livengood, Emma St. Paul 29.17, 4 Legg, Stacey Monroeville 29.84, 6 Perez, Aliyah Western Reserve 29.99, 7 Appeman, Melana Monroeville 30.02, 9 Pierce, Attie Plymouth 31.47, 10 Taylor, Laura New London 32.99, 11 Kerby, Karagan Western Reserve 33.26, 12 Picklesimer, Cour Plymouth 33.95, 13 Ayers, Lauren South Central 34.25, 14 Hunter, Jori South Central 35.57, 15 Fulton, Jordan St. Paul 36.39, 16 Popa, Grace New London 36.77.

Boys 200 Meter Dash: 2 Welch, Camden Plymouth 25.53, 3 Baker, Adam St. Paul 25.77, 5 Velazquez, Kojac New London 26.89, 6 Henning, Damian Western Reserve 27.38, 7 Tunen, Ethan New London 27.62, 10 Bond, Gabe St. Paul 29.75, 11 Bolen, Sam South Central 30.13, 12 Uhler, Gary Western Reserve 30.34, 13 Stewart, Cody Monroeville 32.25, 14 Sexton, Gavin South Central 34.38, 15 Workman, Adam Plymouth 35.65.

Girls 4x400 Meter Relay: 2 Norwalk St. Paul 4:50.62, 3 South Central 5:00.10, 5 Monroeville 5:22.90, 6 Western Reserve 5:28.02, 7 New London 5:29.77, 8 Plymouth 6:00.00.

Boys 4x400 Meter Relay: 2 South Central 4:13.01, 3 Norwalk St. Paul 4:15.40, 4 Plymouth 4:24.99, 5 Mapleton 4:35.16, 6 Western Reserve 4:51.89, 7 New London 5:11.09.

Girls High Jump: 1 Endsley, Camille St. Paul 4-08.00, 2 Kluding, Reece Monroeville 4-08.00, 6 Appeman, Melana Monroeville 4-02.00, 7 Prater, Maddy South Central 4-00.00.

Boys High Jump: 3 Sholes, Lathen South Central 4-10.00.

Girls Long Jump: 2 # 523 Hall, Halli Plymouth 13-09.50, 4 Stang, Presley St. Paul 13-06.50, 5 Yoder, Graisyn Monroeville 13-05.00, 6 Giles, Delaney South Central 13-03.25, 8 Keysor, Onalee South Central 12-06.75, 9 Welch, Kelsey Plymouth 12-02.50, 11 Duchette, Isabelle Western Reserve 11-04.00, 12 Rudolph, Karlie St. Paul 11-03.50, 13 Hauler, Piper Monroeville 11-00.25, 14 Bomar, Avery Western Reserve 10-08.00, 15 Osterland, Isabell New London 9-04.00, 16 Popa, Grace New London 7-05.50.

Boys Long Jump: 2 Moffit, Gavin St. Paul 16-06.25, 3 Velazquez, Kojac New London 15-11.75, 4 Hale, Wyatt South Central 15-09.50, 6 Nolan, Ethan Western Reserve 14-05.50, 8 Dawson, Denatrich New London 13-11.50, 9 Beebe, Josh Plymouth 13-10.50, 10 Edwards, Aiden Western Reserve 13-10.25, 12 Brotzki, Landon Monroeville 13-04.25, 13 Sage, Tyler South Centra 13-04.00, 14 McQuillen, Garret Monroeville 12-06.75, 15 Stoll, Harley St. Paul 11-11.50.

Girls Discus Throw: 4 Hauler, Piper Monroeville 70-07, 5 Herrig, Isabella St. Paul 67-07, 6 Osborn, Claire South Central 65-04, 7 Music, Elizabeth South Central 64-08, 8 Smedley, Kennady Plymouth 61-11, 10 Gibson, Sydney Plymouth 57-03, 11 Stevens, Emily Western Reserve 47-02, 12 Hammer-Huber, Emm St. Paul 43-00, 13 Waddell, Korena New London 42-02, 14 Cooley, Hannah Western Reserve 39-08.

Boys Discus Throw: 1 Oney, Zach Plymouth 113-02, 3 Kiesel, Mason South Central 103-02, 4 Tokarsky, Sam St. Paul 97-04, 5 Jarvis, Matt New London 91-09, 7 Chaffee, Ben South Central 85-06, 8 Hedrick, Ryan St. Paul 85-05, 10 Schneiter, Eric New London 72-10, 11 Hartman, Zeb Western Reserve 72-08, 11 Pavlescak, Thomas Plymouth 72-08, 14 Smith, Nick Monroeville 66-10, 15 Berry, Nathan Western Reserve 63-05.

Girls Shot Put: 3 Osborn, Claire South Central 30-02.00, 6 Herrig, Isabella St. Paul 25-05.50, 7 Keysor, Trista Plymouth 24-11.25, 8 Music, Elizabeth South Central 24-03.50, 9 Smedley, Kennady Plymouth 22-08.50, 10 Stevens, Emily Western Reserve 18-05.00, 11 Cooley, Hannah Western Reserve 18-04.25, 12 Lukasko, Emma St. Paul 17-01.00.

Boys Shot Put: 3 Meyer, Ben St. Paul 34-11.00, 4 Wheeler, Blaine South Central 33-03.50, 5 Jarvis, Matt New London 32-10.50, 6 Smith, Nick Monroeville 31-11.00, 7 Tokarsky, Sam St. Paul 31-07.25, 8 Chaffee, Ben South Central 30-01.00. 11 Schneiter, Eric New London 25-08.50, 12 Hartman, Zeb Western Reserve 25-05.50, 13 Pavlescak, Thomas Plymouth 23-09.50, 14 Workman, Adam Plymouth 22-01.50, 15 Berry, Nathan Western Reserve 21-11.50.

Boys Pole Vault: 3 Sholes, Lathen South Central 9-00.00, 5 Music, Carson South Central 7-06.00.

Girls Team Rankings: 1) Crestview 166, 2) Mapleton 100, 3) Norwalk St. Paul 73, 4) South Central 37, 5) Monroeville 31, 6) Western Reserve 21, 7) Plymouth 14, 8) New London 10.

Boys Team Rankings: 1) Crestview 133, 2) Mapleton 105, 3) Norwalk St. Paul 57, 4) Plymouth 55, 5) South Central 54, 6) New London 47, 7) Western Reserve 9, 8) Monroeville 1.