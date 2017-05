All-Sandusky Bay Conference Softball teams announced

In all, five Edison Lady Chargers made the list including two first-team selections. Here is the complete list:

2017 SBC SOFTBALL ALL CONFERENCE SELECTIONS

FIRST TEAM

Ashley Riley, Oak Harbor

Maggie Hoffman, Vermilion

Matty Rathbun, Oak Harbor

Rochell Kuns, Margaretta

Hailey Stoll, Edison

Dessa Dubbert, Perkins

Heidi Marshall, Clyde

Lindsey Fortuna, Edison

Emily Lenke, Oak Harbor

Emma Bergman, Oak Harbor

Delaney Gill, Clyde

SECOND TEAM

Lydia Harris, Margaretta

Korah Keegan, Huron

Kennedy Shreve, Vermilion

Lauren Wolf, Edison

Maria Keller, Vermilion

Dani Epling, Oak Harbor

Jennah Yost, Margaretta

Aubrey Wharton, Port Clinton

Erica Eschenauer, Vermilion

Seree Petersen, Oak Harbor

Tori Miller, Margaretta

HONORABLE MENTION

Adriana Sanchez, Clyde

Murissa Drown, Clyde

Julia Munoz, Clyde

Jessica Stoll, Edison

Morgan Scott, Edison

Gabby Sasala, Huron

Cora Mamere, Huron

Madison Belden, Huron

Alex Michaels, Margaretta

Jayden Moore, Margaretta

Ashley Stanley, Margaretta

Taylor Pemberton, Margaretta

Kaytlynn Sandwisch, Oak Harbor

Olivia Jensen, Oak Harbor

Olivia Rahm, Oak Harbor

Jordan Hawkins, Perkins

Kaylie Lynch, Perkins

Makayla Williams, Perkins

Erin Hiller, Port Clinton

Arraselia Rangel, Port Clinton

Lauren Steyer, Port Clinton

Katelyn Wammes, Port Clinton

Calli Brown, Vermilion

Rebecca Oats, Vermilion

Destiny Grim, Vermilion

Gracie Frey, Vermilion

MOST OUTSTANDING PERFORMER: Ashley Riley, Oak Harbor