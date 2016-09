High: $145,000 - James A., Jr. and Scarlett Linn Marsh to Matthew C. and Allison M. Petznick or survivor, 5168 Ohio 601, Norwalk Twp.

Low: $1,000 - Randall S. and Amanda N. Schafer to Scott T. and Beth A. White or survivor, Ohio 99, Ridgefield Twp.

The full weekly listing of real estate transactions can be read in Saturdays Norwalk Reflector.