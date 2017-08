Golf Scores

July 28

1. Guerrier/Beveridge, 128; 2. Hedrick/Rice, 120; 3. Dublo/Sommers, 113; 4. Holida/Kniffin, 108; 5. Bright/Schnee, 104; 6. Hedberg/Bryk, 102; 7. Brown/Beers, 101; 8. Mackay/Cannon, 98; 9. Eversole/Jordan, 91; 10. Winslow/Roe, 88; 11. Parish/Rickel, 82; 12. Koenig/Balduff, 78; 13. Montvilas/Lang, 75; 13. Wood/Rice, 75; 15. Weisenberger/Vogel, 68; 16. Alford/Myers, 60; 17. Kleis/Schaffer, 59; 18. Loughton/Loughton, 0

Low Gross: 38, Mel Holida, Brian Guerrier

Low Net: 32, Nate Brown

Proximity Winners: Eric Bright, closest in 2 on No. 2; Brian Myers, longest drive on No. 5; Mel Holida, closest to pin on No. 8 - HOLE IN ONE

Skin Game: Brian Roe, birdie on No. 3; Ralph Hedrick, birdie on No. 7; Mel Holida, Hole-in-One on No. 8

EAGLE CREEK FRIDAY NIGHT GOLF LEAGUE

Aug. 4

1. Guerrier/Beveridge, 159; 2. Dublo/Sommers, 149; 3. Hedrick/Rice, 137; 4. Brown/Beers, 134; 5. Hedberg/Bryk, 132; 6. Bright/Schnee, 130; 7. Holida/Kniffin, 129; 8. Mackay/Cannon, 123; 9. Montvilas/Lang, 115; 10. Eversole/Jordan, 114; 11. Winslow/Roe, 106; 12. Wood/Rice, 102; 13. Parish/Rickel, 97; 14. Koenig/Balduff, 86; 15. Alford/Myers, 85; 16. Kleis/Schaffer, 81; 17. Weisenberger/Vogel, 80; 18. Loughton/Loughton, 0

Low Gross: 34, Joe Hedberg

Low Net: 29, Randy “Sandy” Brown

Proximity Winners: Tim Winslow, closest to 150 yard marker on No. 3; Gary Mackay, closest in 2 on No. 7

Skin Game: Scott Hunter, birdie on No. 3; Joe Hedberg, birdie on No. 5; Gary Mackay, birdie on No. 7

DON WHEELER MEMORIAL LEAGUE

Aug. 5

Second Half Team Standings

Fries/Pollex, 93; Frank/McCrann, 85; Farmer/Krupp, 80; Harst/Risner, 80; Cleland/W, 79; Hall/Morgan, 78; Hohler/Bischoff, 76; Smith/Myers, 74; Missler/Hirt, 74; Conway/Hipp, 70; Jarrett/Pickett, 67; Frank/P, 65; Mowery/Miller, 64; Hanneman/Trost, 62; Lonz/Schwab, 61; Davis/Penza, 61; Schafer/Walter, 60; Nutter/Herzog, 47

Second Half Individual Standings

John Pollex, 48; Thom W., 46; Jim Frank, 46; Dale Morgan, 45; Ken Fries, 45; John Pickett, 43; Ken Missler, 43; Rob Myers, 41; Brian Krupp, 41; Jeff Hipp, 40; Robb Harst, 40; Zac Risner, 40; John D. Frank, 39; Don Farmer, 39; Kevin McCrann, 39; Tom Mowery, 38; Fred Walter, 35; Ed Davis, 33; Jim Hall, 33; Don Cleland, 33; Dave Smith, 33; Larry Hanneman, 33; Norm Hirt, 31; Jim Conway, 30; Ken Bischoff, 29; Ken Trost, 29; John Penza, 28; George Herzog, 27; Gene Miller, 26; Larry Schafer, 25; Randy Schwab, 25; Scott Nutter, 20; Ron P. 18; Stoney Jarrett, 18; Jim Lonz, 13; Mike Hohler, 0

Skins: Ken Fries, birdie No. 9

Closest to pin in 2 shots on No. 2, Kevin McCrann

Longest Putt on No. 7, Zac Risner

GOLDEN OLDIES LEAGUE

Aug. 7

Low Gross: 40, John Hazelwood

Low Putts: 14, Len Foster, John Hazelwood

Skins: Jim Koch, No. 2; John Hazelwood, Nos. 4, 9

Games of the Day: Most Putts - 22, Roger Dixon; Most 6’s - Roger Dixon, Dave Klett, Dottie Krupp, Tom Seitz

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

Aug. 7

Team Point Totals

1. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 150; 2. Chapman/Claus, 130; 3. Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 126; 4. Cavello/Cavello, 118; 5. Smith/Gibson, 117; 6. Stewart/Schnee, 108; 7. Rumsey/Barman, 80; 8. McGuckin/Cochran, 0; 9. Dishman/Sazdanoff, 0

Individual Point Totals

1. Mike Claus, 231; 2. George Chapman, 207; 3. Tom Stewart, 202; 4. Joe Ehrnsberger, 200; 5. Tony Cavello, 198; 6. Oliver Gibson, 197; 7. Brad Ehrnsberger, 196; 8. Brian Rumsey, 188; 9. Steve Smith, 177; 10. Mike Schnee, 167; 11. Don Cavello, 159; 12. Joe Ehrnsberger, Jr., 152; 13. Dave Ehrnsberger, 147; 14. Ryan Piseitello, 26; 15. Ryan Eastman, 5; 16. Art Wolfe, 7

Low Gross: Mike Claus, 38

Low Net: Brian Rumsey, Mike Clause , 34

EAGLE CREEK 9-HOLE LADIES’ LEAGUE

Aug. 8

Flight A

Low Gross: 47, Margaret Baldwin

Low Net: 31, Margaret Baldwin

Low Putts: 16, Margaret Baldwin

Flight B

Low Gross: 48, Juanita Lopez

Low Net: 30, Juanita Lopez

Low Putts: 19, Donna Coe

Flight C

Low Gross: 57, Pat Hipp

Low Net: 33, Francesca Lendrum

Low Putts: 16, Pat Hipp

Birdies: Pat Hipp, No. 6

EAGLE CREEK LADIES’ GOLF 18-HOLES

A Flight

Low Gross: 82, Ginny Poletunow

Low Net: 66, Ginny Poletunow

Low Putts: 33, Ginny Poletunow

B Flight

Low Gross: 95, Donna Pittenger

Low Net: 70, Donna Pittenger

Low Putts: 35, Donna Pittenger

C Flight

Low Gross: 106, Sue Jump

Low Net: 69, Sue Jump

Low Putts: 33, Debbie Balduff