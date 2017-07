Golf Scores

July 12

1. Mary Beth Ott/Kelly Smith, 21; 2. Annie Bleile/Diana Griffin, 18; 3. Amy Eastman/Shellie Hayes, 17; 4. Mindy Calhoun/Sherry Tallman, 16; 5. Donna Hast/Kathleen Sigsworth, 15

Low Gross: 39, Vicki Molesky/Carolyn Janey

Birdies: No. 9, Mary Beth Ott/Kelly Smith; No. 4, Vicki Molesky/Carolyn Janey; No. 5, Stacy Elmlinger/Jesi Carroll

Event: Long Drive on No. 9 - Mary Beth Ott/Kelly Smith

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

July 13

1. Brad Tinker/Brad Lassen, 34; 2. Ralph Roesch/Jim Westerfield, 33; 3. Jason Carroll/Nathan Carroll, 33; 4. Joe Ernsburger/Joe Ernsburger, Jr., 33

Low Gross: 33, Mike Claus/Dave Ernsburger

Low Net: 33, Mike Claus/Dave Ernsburger

Birdies: Nos. 2, 3, 5, Martin/Spettle; Nos. 2, 7, Claus/Ernsburger; Nos. 2, 8, 9, Klett/Klett; No. 7, Chapman/Eastman; Nos. 2, 7, 9, Roesch/Westerfield; Nos. 2, 8, 9, Cannon/Francisco; Nos. 5, 9, Ernsburger/Ernsburger, Jr.; Nos. 8, 9, Brian Klett/Dave Klett

Events: No. 5 Long Drive, Jake Spettle; No. 6 Proximity, Boswell/Weigel

SYCAMORE HILLS FRIDAY COUPLES’ LEAGUE

July 14

1. Alene/Chuck Ware, 39; 2. Dottie Krupp/Larry Muller, 33; 3. Toni/Tony Barman, 30; 4. Dave Roe/Mary Ann Caldwell, 28; 5. Emalie Coe/Randal Coe, 27

Low Gross: 36, Dottie Krupp/Jim Soisson

Low Net: 35, Emalie/Randal Coe; 35, Toni/Tony Barman

Birdies: No. 9, Amy/Keith Eastman; No. 2, Dottie Krupp/Jim Soisson; No. 3, George Chapman/Shellie Hayes

Eagles: No. 5, Dottie Krupp/Jim Soisson

Events: No. 5 Long Drive - Shellie Hayes; No. 6 Proximity - Bob Ware/Alene Ware

SYCAMORE HILLS WEDNESDAY NIGHT LADIES’ LEAGUE

July 19

1. Mary Beth Ott/Kelly Smith, 37; 2. Mindy Calhoun/Sherry Tallman, 37; 3. Deb/Marge Mansfield, 32; 4. Vicki Molesky/Carolyn Janey, 31; 5. Dottie Krupp/Kathy Gers, 29

Low Gross: 37, Teri Barman/Kathleen Sigsworth

Low Net: 34, Marge Mansfield/Deb

Birdies: No. 5, Mary Beth Ott/Kelly Smith; No. 9, Vicki Molesky/Carolyn Janey; Nos. 2, 9, Teri Barman/Kathleen Sigsworth

Chips Ins: No. 8, Mindy Calhoun; No. 3, Kelly Smith

Eagles: No. 5, Teri Barman/Kathleen Sigsworth

Event: Proximity No. 3, Sada Hoffman/Barb Wetzel

DENNY CORRIGAN MEMORIAL LEAGUE

Sponsored by Nobil’s Sports & Trophies

July 20

Game of the Week: Team Low Score - Par 4’s - A) Pat Dublo/Larry Coe, 35; Holmes/Wicker, 36; B) Mike Kluding/Tom Fries, 46; Duane Moore/John Horrign, 46

Low Gross: Russ Holmes, 36; Pat Dublo, 38; Ray Gonter, 39

Low Net: A) Russ Holmes, 29; Pat Dublo, 31; B) Larry Bartlett; Duane Moore

Low Putts: 12, Ray Gonter

Pin Shot No. 14: Russ Holmes

Long Putt Hole No. 18: Creighton Staschke

Birdies: Ray Gonter, No. 14; Russ Holmes, No. 14; Al Kares, No. 10; Pat Dublo, No. 12: Dwight Tkach, No. 13; Terry Baumeister, No. 17

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

July 20

1. Brad Tinker/Brad Lassen, 50; 2. Jason Carroll/Nathan Carroll, 49; 3. Ken Cowin/Roger Dixon, 44; 4. Scott Dishman/Denny Sazdanoff, 44; 5. Joe Ernsburger/Joe Ernsburger, Jr., 44

Low Gross: 35, Mike Schnee/TomStewart; 35, Mike Cannon/Tony Francisco

Low Net: 33, Mike Schnee/Tom Stewart

Multiple Birdies: Martin/Spettle, Nos. 2, 5, 7; Claus/Ernsburger, Nos. 5, 9; Klett/Klett, Nos. 5, 9; Cochran/McGuckin, Nos. 4, 5, 9; Chapman/Eastman, Nos. 2, 8, 9; Cowin/Dixon, Nos. 2, 9; Schnee/Stewart, Nos. 3, 7, 8, 9; Cannon/Francisco, Nos. 2, 7, 9

Eagles: Wiegel/Wiegel, No. 2

Events: Low Putts, 11 Claus/Ernsburger; 11, Cannon/Francisco; No. 2 Best 2nd Shot, Wiegel/Wiegel

SYCAMORE HILLS FRIDAY COUPLES’ LEAGUE

July 21

1. Dave Roe/Mary Ann Caldwell, 50; 2. Toni/Tony Barman, 47; 3. Dan Ward/Kelly Morrow, 42; 4. Carolyn Janey/Jack Jump, 40; 5. Chuck/Alene Ware, 39

Low Gross: 32, Mike Claus/Mindy Calhoun

Low Net: 24, Mike Claus/Mindy Calhoun

Multiple Birdies: Nos. 3, 4, George Chapman/Shellie Hayes; Nos. 2, 3, 4, 5, 8, Mike Claus/Mindy Calhoun; No. 9, Mike/Sada Hoffman; No. 5, Larry Muller/Dottie Krupp; No. 5, Jack Jump/Carolyn Janey; No. 2, Dave Roe/Mary Ann Caldwell; No. 6, Randal Coe/Emalie Coe

Events: No. 7 Long Putt - Kelly Morrow/Dan Ward; No. 8 Long Drive, Mike/Sada Hoffman

EAGLE CREEK FRIDAY NIGHT GOLF LEAGUE

July 21

1. Hedrick/Rice, 96; 2. Guerrier/Beveridge, 94; 3. Holida/Kniffin, 86; 4. Dublo/Sommers, 79; 5. Eversole/Jordan, 78; 6. Brown/Beers, 75; 7. Winslow/Roe, 74; 8. Bright/Schnee, 70; 9. Mackay/Cannon, 67; 9. Hedberg/Bryk, 67; 11. Koenig/Balduff, 65; 12. Montvilas/Lang, 58; 12. Parish/Rickel, 58; 14. Weisenberger/Vogel, 54; 15. Wood/Rice, 51; 16. Alford/Myers, 46; 17. Kleis/Schaffer, 35

Low Gross: 33, Gary MacKay

Low Net: 29, Denny Weisenberger

Proximity: Longest Made Putt on No. 4, Paul Rice

Skin Game: Paul Rice, Birdie on No. 4; Mick Bryk, Eagle on No. 5; Tim Winslow, Birdie on No. 6; Gary MacKay, Birdie on No. 9

GOLDEN OLDIES LEAGUE

July 24

Low Gross: 40, Ed Snyder

Low Putts: 14, Len Foster

Skins: Len Foster, No. 2; Caroline Janey, No. 4; Ken Colvin, No. 8; Ed Snyder, No. 9

Game of the Day: More than 3 Putts on a Hole - Mark Sweet, No. 1; Dale Ehresman, No. 2; Jack Jump, No. 3

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

July 24

Team Point Totals

1. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 91; 2. Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 82; 3. Cavello/Cavello, 76; 4. Chapman/Claus, 75; 5. Stewart/Schnee, 68; 6. Smith/Gibson, 65; 7. Rumsey/Barman, 41

Individual Point Totals

1. Mike Claus, 193; 2. George Chapman, 190; 3. Tom Stewart, 182; 4. Tony Cavello, 173; 5. Brad Ehrnsberger, 171; 6. Oliver Gibson, 166; 7. Joe Ehrnsberger, 162; 8. Steve Smith, 156; 9. Brian Rumsey, 149; 10. Mike Schnee, 147; 11. Don Cavello, 142; 12. Joe Ehrnsberger, Jr., 133; 13. Dave Ehrnsberger, 131; 14. Dan McGuckin, 13; 15. Larry Cochran, 13

Low Gross: 36, Dave Ehrnsberger

Low Net: 31, Dave Ehrnsberger