July 7

1. Hedrick/Rice, 42; 2. Bright/Schnee, 31; 2. Parish/Rickel, 31; 4. Hedberg/Bryk, 30; 5. Winslow/Roe, 29; 5. Koenig/Balduff, 29; 7. Guerrier/Beveridge, 24; 7. Dublo/Sommers, 24; 7. Holida/Kniffin, 24; 10. Eversole/Jordan, 23; 11. Brown/Beers, 19; 11. Mackay/Cannon, 19; 13. Alford/Myers, 18; 14. Montvilas/Lang, 17; 14. Kleis/Schaffer, 17; 16. Wood/Rice, 16; 17. Weisenberger/Vogel, 6; 18. Loughton/Loughton, 0.

Low Gross: 36, Gary MacKay

Low Net: 34, Gary MacKay

Proximity Winners: Ralph Hedrick, Longest made putt on No. 2; Steve Koenig, closest in three on No. 5

Skin Game: Joe Hedberg, birdie on No. 6; Brian Roe, birdie on No. 2

EAGLE CREEK FRIDAY NIGHT GOLF LEAGUE

July 14

1. Hedrick/Rice, 79; 2. Guerrier/Beveridge, 56; 3. Eversole/Jordan, 56; 4. Holida/Kniffin, 55; 5. Dublo/Sommers, 53; 6. Winslow/Roe, 50; 7. Parish/Rickel, 48; 8. Alford/Myers, 46; 8. Bright/Schnee, 46; 10. Koenig/Balduff, 45; 11. Brown/Beers, 43; 11. Wood/Rice, 43; 13. Hedberg/Bryk, 41; 14. Mackay/Cannon, 39; 15. Montvilas/Lang, 36; 16. Weisenberger/Vogel, 30; 17. Kleis/Schaffer, 28; 18. Loughton/Loughton, 0

Low Gross: 37, Gary MacKay & Scott Hunter

Low Net: 32, Brian Meyers

Proximity winners: Tim Winslow, Closest on 2 on No. 10; Ralph Rickel, Longest Made Putt on No. 16

Skin Game: Tim Winslow, No. 10; Arvy Montvilas, No. 12; Joe Hedberg, No. 18; Brian Roe, No. 11; Steve Schenko, Nos. 13, 14

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

July 17

Team Point Totals

1. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 62; 2. Cavello/Cavello, 57; 3. Stewart/Schnee, 55; 4. Chapman/Claus, 54; 5. Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 47; 6. Smith/Gibson, 26; 7. Rumsey/Barman, 25

Individual Point Totals

1. George Chapman, 182; 2. Mike Claus, 180; 3. Tom Stewart, 176; 4. Tony Cavello, 158; 5. Brad Ehrnsberger, 154; 6. Joe Ehrnsberger, 153; 7. Oliver Gibson, 146; 8. Mike Schnee, 140; 9. Don Cavello, 138; 10. Steve Smith, 137; 11. Brian Rumsey, 133; 12. Joe Ehrnsberger, Jr., 115; 13. Dave Ehrnsberger, 111; 14. Dan McGuckin, 13; 15. Larry Cochran, 13

Low Gross: 42, Tom Stewart

Low Net: 31, Tom Stewart

GOLDEN OLDIES LEAGUE

July 17

Low Gross: 43, Len Foster, John Hazelwood, Dave Timmerman

Low Putts: 15, Jack Jump

Skins: Jack Jump, No. 1; Dave Timmerman, No. 3; Alan Ewing, No. 9

Game of the day: 3 - 1 Putt Greens - Doug Evans, Jack Jump, Jim Koch, Ed Snyder