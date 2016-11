All-District teams announced in HS Football

First team offense

Ends-Cavon Croom, Sandusky, 6-0, 175, sr.; Tanner Davenport, Clyde, 6-0, 180, sr.; Linemen- Ja’Mez Young, Sandusky, 5-10, 254, sr.; Quarterback-Ja’Vez Alexander, Sandusky, 6-3, 188, jr.

First Team Defense

Linemen-Shayne Work, Sandusky, 5-11, 241, sr. Linebackers-Keysean Amison, Sandusky Perkins, 5-10, 185, sr.; Backs-Conner Long, Clyde, 5-11, 177, jr. Punter-Griffin Rinner, Norwalk, 5-11, 185, sr.

Second Team Offense

Ends-Blake Obringer, Norwalk, 6-2, 165, sr.; Linemen-Evan Sparks, Sandusky Perkins, 6-2, 215, sr.; Quarterback-Lucas Nicely, Clyde, 5-9, 150, sr.; Backs-Frank Sewell, Clyde, 5-10, 185, sr.;

Second Team Defense

Linemen-Ryan Kelley, Clyde, 5-10, 203, sr.; Keegan Livingston, Norwalk, 6-2, 230, sr.; Linebackers-Josh Jenne, Clyde, 6-2, 225, jr. Backs-Trenten Morrow, Norwalk, 6-4, 190

Honorable mention: Brandon Haraway, Norwalk; Luke Zahniser, Sandusky Perkins; Damon Montano, Clyde; Parker Reese, Clyde; Quay Brown, Sandusky; Keith Williams, Sandusky; Max Corso, Sandusky; Michael Harper, Sandusky Perkins.

DIVISION IV

First Team Offense

Ends-Dakota McPeak, Bellevue, 6-2, 170, jr.; Linemen-Hunter Lacer, Oak Harbor, 6-1, 225, jr.; Brock Meyer, Bellevue, 6-1, 300, sr.; Quarterback-Alec Foos, Bellevue, 6-1, 190, sr. Backs-Emerson Lowe, Port Clinton, 5-9, 200, sr.; Kicker-Taylor Rollins, Port Clinton, 5-8, 150, sr.

First Team Defense

Linemen-Russell DeMarco, Port Clinton, 6-2, 220, sr.; Linebackers-Caleb Oberther, Oak Harbor, 5-9, 180, sr.; Bryce Ray, Bellevue, 6-1, 205, jr. Backs- Darius Daniels, Port Clinton, 5-11, 175, sr.

Second Team Offense

Ends-Donte McClure, Port Clinton, 5-11, 180, sr.; Quarterback- Joey Brenner, Port Clinton, 6-5, 210, sr.

Offensive player of the year: Alec Foos, Bellevue.

Honorable mention: Treston Francis, Bellevue; Jake Holsapple, Huron Phillip Jones, Huron; Jake Ortman, Huron; Brandon Dowell, Huron; Chris Davis, Huron.

DIVISION V

First Team Offense

Linemen-Nick Frederick, Milan Edison, 6-0, 200, sr. Backs-Sam Stoll, Milan Edison, 6-1, 190, jr.

First Team Defense

Linebackers-Dalton Burns, Milan Edison, 5-11, 165, sr. Backs-Bryce Ostheimer, Milan Edison, 6-1, 170, sr.

Second Team Offense

Linemen-Logan Collins, Milan Edison, 6-0, 240, jr. Kicker-James Hill, Milan Edison, 6-3, 170, jr.

Second Team Defense

Linemen-Alex Neuberger, Milan Edison, 6-0 160, sr.

Offensive player of the year: Sam Stoll, Milan Edison.

Honorable mention: Braden Ehrhardt, Milan Edison

DIVISION VI

Second Team Offense

Backs-Logan Graffin, Castalia Margaretta, 6-0, 190, jr.;

Second Team Defense

Linebackers-Jacob Molnar, New London, 6-0, 190, sr.

Honorable mention: Simon Kromer, Castalia Margaretta; Bryce Graffin, Castalia Margaretta; Ethan Daub, Willard; Jake Gerlak, New London; Bill Woodmancy, New London; Jacob Molnar, New London; Josh Fries, Collins Western Reserve; Luke Buck, Collins Western Reserve; Tyler Yarber, Collins Western Reserve;

DIVISION VII

First Team Offense

Linemen-Zak Reed, Norwalk St. Paul, 5-11, 235, jr.; Rhett Roeder, Monroeville, 5-9, 160, sr.; Backs-Colton Service, Norwalk St. Paul, 5-10, 195, sr.;

First Team Defense

Linemen-Luke Nickoli, Norwalk St. Paul, 5-8, 185, jr. Linebackers-Derek Gross, Norwalk St. Paul, 5-10, 175, sr.; Backs-Conar Burns, Monroeville, 5-11, 160, sr.

Defensive player of the year: Derek Gross, Norwalk St. Paul.

Coach of the year: Keith Mora, Danbury.

Second Team offense

Backs-Blake Anderson, Monroeville, 5-11, 190, sr.; Sam Tyson, Danbury, 5-9, 155, sr. Kicker-Joey Catalano, Norwalk St. Paul, 5-9, 145, jr.

Second Team defense

Linemen-Hogan Scheid, Monroeville, 6-1, 220, jr.

Honorable mention: Clay Wimmer, Sandusky St. Mary Central Catholic; Joe Morrow, Sandusky St. Mary Central Catholic; Chris Kuhn, Sandusky St. Mary Central Catholic; Aaron Lamoreaux, Greenwich South Central; Ben Lamoreaux, Greenwich South Central; Jason Hale, Greenwich South Central; Colton Millis, Monroeville; Ryan Watt, Monroeville.