Recreational Sports Scores

A Division

Game Scores

Martin Farms, 6-18-9; Homan Transportation, 5-10-14

Glass Bar, 4-2-3; Charlie’s 1, 3-4-1

Perry Farms/Cameo, 33-13-10; Rupp’s 2, 15-7-4

Rupp’s 1, 1-1-6; Norwalk Legion, 7-8-7

BNCC 1, 12-14-16; Monroeville Legion, 4-7-3

Buckeye Builders, 15-11-10; Norwalk VFW, 3-2-9

Buckeye Pub, 0-0-1; Milan Legion, 8-5-3

BNCC 2, 2-5-9; Charlie’s 2, 0-0-5

Week’s Top Hitters

Clint Poths, Buckeye Builders, 12/16; Josh Perry, Perry Farms/Cameo, 11/15; Doug Risner, Norwalk Legion, 11/15; Carl Petit, Perry Farms/Cameo, 12/17; Tom Lesch, BNCC 1, 9/13; Darrel Moffit, Rupp’s 2, 9/14; Steve Koch, Homan Transportation, 9/14; Ken Ries, BNCC 1, 10/16; Rusty Hayes, Milan Legion, 8/13; Bob Ferrell, Norwalk Legion, 9/15

Week’s Top RBIs

Carl Petit, Perry Farms/Cameo, 10; Jim Witter, BNCC 1, 9; Kent Edwards, Buckeye Builders, 8; Lee Crum, Perry Farms/Cameo, 8; Steve Koch, Homan Transportation, 7; Tom Lesch, BNCC 1, 7; Jake Spettle, Martin Farms, 7; Glenn Tidd, Perry Farms/Cameo, 7

DON TESTER FORD SENIOR CITIZENS LEAGUE

Feb. 6

Team Standings

Zieker, 56-24; Harold’s Team, 50-30; Leon’s Gang, 48-32; Crase, 42-48; Missler’s, 36-44

High Schores

Larry Hillyer, 219; Harold Ehrman, 211; Bill Oiler, 193; Chandos Gose, 181; Sandy Motolik, 159; Dixie Waldron, 158; Annie Zieker, 149; Helen Hackathorn, 148

High Series

Larry Hillyer, 561; Harold Ehrman, 518; Bill Oiler, 501

Splits

Gene Missler, 5-6, 5-4, 3-10; Annie Zieker, 4-5; Helen Hackathorn, 3-10

MONDAY NIGHT MEN’S POOL LEAGUE

Park Lounge 2, 184-80; Glass Bar 2, 180-84; Rupp’s Place 1, 177-87; Rupp’s Place 2, 166-98; Park Lounge 1, 143-121; Charlie’s 1, 141-123; Glass Bar 1, 139-125; Rupp’s Place 3, 135-129; Buckeye Pub 1, 134-130; Wonder Bar 1, 133-131; Bluto’s 2, 110-154; Wonder Bar 2, 109-155; VFW Post 2743, 102-162; Bluto’s 1, 99-165; Charlie’s 2, 82-182; Buckeye Pub 2, 78-186

THURSDAY AM BOWLING LEAGUE

Feb. 9

Team Standings

Cornerstone, 53.5-18.5; Morman Hinman Tanner, 44-28; Pizza Post, 38.5-33.5; Jim’s Pizza Box, 36-36; Carabin Insurance, 33-39

Week’s Top Bowlers

Dixie Waldron, 132, Helen Hackathorn, 149; Velda Haley, 164-151-150=465; Kathy Duskin, 163-157-148=468; Dorothy Alexander, 187; Corrine Opper 155; Jo Leber, 121-89-131=341 (on the week of her 95th birthday)

Splits Made

Helen Hackathorn, 8-9; Velda Haley, 3-10; Irma Franklin, 5-7-9; Pat Whaley, 4-5

HURON COUNTY DARTBALL LEAGUE

A Division

Buckeye Builders, 47-7; Perry Farms/Cameo, 43-11; Martin Farms, 41-13; Monroeville Legion, 41-13

B Divison

BNCC 1, 38-16; Rupp’s Place 2, 28-26; Homan Transportation, 24-30; Norwalk VFW, 24-30

C Division

Bronson 2, 25-29; Milan Legion, 25-29; Glass Bar, 20-34; Rupp’s Place 1, 13-41

D Division

Buckeye Pub, 23-31; Charlie’s Bar 1, 16-38; Norwalk Legion, 19-35; Charlie’s Bar 2, 5-49

Game Scores

Martin Farms, 13-10-10; Monroeville Legion, 14-28-18

Rupp’s 2, 6-0-8; Norwalk VFW, 10-14-11

Norwalk Legion, 10-10-4; Charlie’s 2, 3-3-1

Glass Bar, 5-3-2; Milan Legion, 3-5-3

Rupp’s 1, 1-4-6; BNCC 2, 12-3-9

Cameo/Perry, 10-3-12; Buckeye Builders, 16-13-20

Homan’s, 1-2-7; BNCC 1, 10-13-3

Buckeye Pub, 6-5-9; Charlie’s 1, 1-4-3

Week’s Top Hitters

Matt Tonelli, Monroeville Legion, 13/18; Randy Schaffer, Monroeville Legion, 13/18; Shawn Bahnsen, Buckeye Builders, 12/17; Ryan Kobal, Rupp’s 1, 8/12; Cory Baker, Cameo/Perry, 8/13; Justin Randolph, Buckeye Pub, 8/13; Mike Limberios, Buckeye Builders, 11/18; Gup Meyer, Buckeye Builders, 9/15; Rob Nelson, Buckeye Pub, 7/12; Darrel Moffit, Rupp’s 2, 8/14; Cody Tolle, BNCC 2, 8/14

Week’s Top RBIs

Randy Schaffer, Monroeville Legion, 13; Shawn Bahnsen, Buckeye Builders, 13; Mike Limberios, Buckeye Builders, 9; Matt Tonelli, Monroeville Legion, 9; Kevin Fries, Martin Farms, 8; Neil Scheid, Monroeville Legion, 8; Justin Randolph, Buckeye Pub, 7

NORWALK PARK & REC

ADULT BASKETBALL STANDINGS

2ND HALF 2016-1017

American

This Isn’t Golf, 2-0; Moxie, 2-0; Smiley Automotive, 1-1; Nobil’s 1-1; Berry Barber Shop, 0-2; Dianna’s Deli, 0-2

National

Wakeman Elevator, 2-0; Freight House, 1-1; New Direction Design, 1-1; Chase Appraisal, 1-1; Jumpman, 0-1-1; MattPool LTD, 0-1-1

Central

Smith Paving 1, 2-0; Wonder Bar, 1-1; Foghorn Designs, 1-1; Norwalk Heating, 1-1; NAPA, 1-1; New London Family Practice, 0-2

Continental

Monroeville Transmission, 2-0; Firelands Farmer, 2-0; Century 21, 1-1; Tropics, 0-0-1; Parmer’s Blackwolves, 0-0-1; New London Pizza House, 0-1; Janotta & Herner, 0-1; Smith Paving 2, 0-2

International

Scheid Construction, 1-0; Prism/MCR, 1-0; Norwalk Custodial, 1-0; Norwalk Furniture, 1-0; BOCA, 0-1; VFW, 0-1; NOMS 0-1; Denny’s, 0-1