Monroeville Black wins Junior Division title

Junior Division

Monroeville Black 4, Battles Insurance 2

Monroeville Black: Jimmy Clingman one double, Cole Kamann one single, Case Zehnder one single.

Battles Insurance: Dalton Chapin two singles, Nathan Kessler one single, one double, Jack Wasiniak one single, one triple.

7-28-17

Civista Bank 1, Miller’s Super Valu 0

Civista Bank: Peyton Gatzemeyer one single, Anthony Meyer one single, Cory Preston one single, one triple, Isaac Thimke one double.

Miller’s Super Valu: Tanner Harp one single.

7-29-17

Junior Division Championship Game

Monroeville Black 5, Civista Banking 2

Monroeville Black: Kole Ackerman one single, Jimmy Clingman one single, Heath Ringer one double, Mitchell Rosser one single, Case Zehnder one single.

Civista Banking: Kade Bennington one single, Peyton Gatzemeyer one double, Jordan Dege one double, Alex Herf two singles, Jaycob Stanley two singles, Austin Ware one triple.